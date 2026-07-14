Naher Osten

Die iranische Atomanlage Buschehr wurde von den USA angegriffen (Archivbild). (picture-alliance / dpa / ParsPix)

Attackiert wurde unter anderen die Stadt Buschehr, wo das einzige aktive Atomkraftwerk der Islamischen Republik steht. Die Revolutionsgarden reagierten nach eignen Angaben mit Angriffen auf US-Ziele unter anderem in Bahrain. Zudem wurden im Bereich der Straße von Hormus erneut Tanker angegriffen. Ein indisches Besatzungmitglied wurde getötet. Das Außenministerium in Neu-Delhi bestellte nach eigenen Angaben den iranischen Geschäftsträger ein.

US-Präsident Trump sagte, man werde zudem die Seeblockade gegen den Iran wieder aufnehmen. Nach Militärangaben gilt die Blockade ab heute 22 Uhr deutscher Zeit. Außerdem will Trump für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus für jedes Schiff eine Gebühr. Dies solle die Kosten kompensieren, die für die Gewährleistung einer sicheren Passage entstünden. Ende Juni hatte sein Außenminister Rubio noch betont, kein Land habe das Recht, für die Nutzung internationaler Gewässer Geld zu verlangen, da diese keinem Staat gehörten.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.