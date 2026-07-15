Naher Osten

Die iranische Atomanlage Buschehr wurde von den USA angegriffen (Archivbild). (picture-alliance / dpa / ParsPix)

Attackiert wurde unter anderen die Stadt Buschehr, wo das einzige aktive Atomkraftwerk der Islamischen Republik steht. Die Revolutionsgarden reagierten nach eignen Angaben mit Angriffen auf US-Ziele unter anderem in Bahrain. Zudem wurden im Bereich der Straße von Hormus erneut Tanker angegriffen. Ein indisches Besatzungmitglied wurde getötet. Das Außenministerium in Neu-Delhi bestellte nach eigenen Angaben den iranischen Geschäftsträger ein.

US-Präsident Trump zog seine Ankündigung, für jede Schiffsdurchfahrt in der Straße von Hormus eine Gebühr zu erheben, inzwischen zurück. Er sagte in Washington, stattdessen sollten die Golfstaaten Handels- und Investitionsabkommen mit den USA schließen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.