Ukraine-Krieg

USA: "Haben Beweise für Präsenz nordkoreanischer Soldaten in Russland"

Die US-Regierung hat bestätigt, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland befinden. Verteidigungsminister Austin sagte am Rande eines Besuchs in Rom, dafür gebe es Beweise. Es gelte nun zu klären, ob diese Truppen für einen Einsatz in der Ukraine vorbereitet würden, sagte Austin. Hiezu habe man noch keine gesicherten Erkenntnisse.