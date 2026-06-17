US-Regierung

Die USA haben im Krieg gegen den Iran KI Grok eingesetzt. (imago / Hanno Bode)

Das geht aus einer Stellungnahme des US-Justizministeriums hervor, über die die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Ein auf Grok beruhendes Programm sei bei der Bestimmung von Zielen im Iran-Krieg eingesetzt worden. Binnen 96 Stunden seien so Schüsse gegen mehr als 2000 unterschiedliche Ziele gerichtet worden.

Anlass ist der Stellungnahme ist eine Umweltklage gegen das Betreiberunternehmen xAI im Bundesstaat Tennessee. Eine Menschenrechtsorganisation wirft der Firma des Unternehmers Musk vor, mit Gasturbinen die Luft zu verschmutzen. Das Justizministerium hält dagegen, die Klage gegen die KI-Firma bedrohe die nationale und wirtschaftliche sowie die Energiesicherheit der USA.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.