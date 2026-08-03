Waldbrände

Niedergebrannte Häuser in Spokane (picture alliance/AP Photo/Young Kwak)

Rund um die Stadt Spokane lodern drei große Brände, die nach Angaben der Feuerwehr bis gestern nicht unter Kontrolle waren. 60.000 Einwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Gouverneur Ferguson rief den Ausnahmezustand aus. Er erklärte, es handele sich bereits um das vierte Dürre-Jahr in dem Bundesstaat infolge des Klimawandels.

In Griechenland ist eine Feuersbrunst westlich der Hauptstadt Athen weiter außer Kontrolle. Die Flammen näherten sich der Kleinstadt Megara bis auf wenige Kilometer. Allein in dieser Region wurde bereits eine Fläche in der Größe von Paris zerstört. Als mögliche Ursache des Brandes gelten durch schwingende Stromleitungen entstandene Funken. Gegen den Betreiber wurden Ermittlungen eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.