Personaldebatte

UNO-Menschenrechtskommissar Türk (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich auf mehrere Quellen in der Organisation, denen zufolge sich die USA, Israel und Russland gegen eine Verlängerung um vier Jahre sperren. Israel und Russland hatten zuvor argumentiert, die Entscheidung solle verschoben werden, bis die Stelle von UNO-Generalsekretär Guterres neu besetzt sei. Dieser scheidet im Dezember aus dem Amt. Die USA hatten der UNO grundsätzlich Korruption und Inkompetenz vorgeworfen.

Menschenrechtskommissar Türk hatte vor allem Israel und Russland in der Vergangenheit mehrmals kritisiert. Er verurteilte das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen. Russland warf er Menschenrechtsverletzungen im Krieg gegen die Ukraine vor.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.