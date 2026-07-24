Das Google-Logo. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sheldon Cooper)

Die EU behaupte zwar oft, sie strebe nach Stabilität und Vorhersehbarkeit, sagte der Handelsbeauftragte Greer. Diese Maßnahmen führten jedoch zu massiver Unsicherheit für US-Exporte von Waren und Dienstleistungen nach Europa.

Die EU-Kommission ⁠hatte gestern eine Strafe von insgesamt 890 Millionen Euro gegen die Google-Mutter Alphabet verhängt. Den Behörden ​zufolge hat Google in der Internetsuche eigene Dienste bevorzugt angezeigt. Zudem habe der Konzern es Drittanbietern von ​Apps für das Smartphone-Betriebssystem Android erschwert, Nutzer auf alternative ‌App Stores und eigene Bezahlseiten hinzuweisen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.