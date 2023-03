US-Vize-Präsidentin Harris in Afrika (Misper Apawu / AP / dpa / Misper Apawu)

Der weitaus größte Teil der Investitionszusagen stamme von privaten Firmen oder Stiftungen aus den USA, erklärte Harris. Die übrigen Gelder steuere die US-Regierung bei. Mit der Unterstützung sollen die wirtschaftlichen Chancen für Frauen in Afrika verbessert werden. Mehr als 400 Millionen Dollar sind für Projekte vorgesehen, die digitalen Zugang für Frauen schaffen. Erhebungen zufolge haben 66 Prozent aller Frauen in Afrika keinen Zugriff auf das Internet. Nach ihrem Staatsbesuch in Ghana reist Harris nach Tansania weiter. Am Freitag wird sie in Sambia erwartet.

