Waffenlieferungen

Die Waffen im Wert von 825 Millionen Dollar sollen von Dänemark, den Niederlanden und Norwegen finanziert werden, wie die zuständige US-Behörde mitteilte. Das Außenministerium in Washington genehmigte den Verkauf, der Kongress muss die Entscheidung noch absegnen.

Die US-Behörde teilte mit, die Ukraine werde für die Selbstverteidigung und eigene Sicherheit ausgerüstet. Die Lieferung der Abwehrraketen gehört zu der Vereinbarung von Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Rutte, dass die USA wieder Waffen an die Ukraine liefern, aber andere Länder die Finanzierung übernehmen.

In der Ukraine stieg die Zahl der Todesopfer nach den schweren Luftangriffen auf Kiew auf mindestens 21. Die russischen Attacken waren international verurteilt worden. Auch US-Präsident Trump äußerte sich kritisch.

