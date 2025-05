Streit um Atomprogramm

Verhandlungen und Sanktionen: Die Flaggen der USA und des Iran. (imago images / Christian Ohde)

Sie richten sich gegen drei Akteure des iranischen Nuklearprogramms und ein Unternehmen. US-Außenminister Rubio erklärte in Washington, der Iran baue sein Atomprogramm weiter aus. Die Aktivitäten bezögen sich auf Kernwaffen und deren Trägersysteme.

Die neuen Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran laufen seit dem 12. April im Oman. Am Sonntag war eine vierte Runde abgeschlossen worden; weitere Treffen wurden vereinbart. Ziel ist ein neues Abkommen über das iranische Atomprogramm, um zu verhindern, dass das Land Nuklearwaffen entwickelt. Einen früheren Vertrag hatte US-Präsident Trump im Jahr 2018 während seiner ersten Amtszeit gekündigt. In der Folge hielt sich auch Teheran nicht mehr an die Vereinbarungen und verstärkte unter anderem die Anreicherung von Uran.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.