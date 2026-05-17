Hohe Energiepreise durch Iran-Krieg

Russischer Öltanker (Archivbild) (AP / dpa / Ramon Espinosa)

Die USA versuchten mit dem Schritt, die globalen Märkte zu beruhigen. Verkauf und Lieferung von russischem Öl, das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Schiffe geladen war, wurden von Sanktionen ausgenommen.

Unter anderem aus der oppositionellen demokratischen Partei kam zuletzt die Forderung, die Ausnahme nicht zu verlängern. Das Finanzministerium müsse endlich seine schlecht durchdachte Politik beenden, teilten die Senatorinnen Shaheen und Warren mit. Russland dürfe nicht dabei unterstützt werden, noch mehr Profit aus Präsident Trumps rücksichtslosem Krieg im Iran zu schlagen. Zudem gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Maßnahme die Benzin-Kosten für amerikanische Familien gesenkt habe.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.