Kongress informiert

US-Außenminister Rubio (Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa)

Außenminister Rubio informierte den Kongress über die entsprechende Absicht der Regierung. Falls binnen 45 Tagen kein Widerspruch aus dem Kapitol komme, werde das Land damit nach Jahrzehnten von der Liste gestrichen, erklärte Rubio. Die mit diesem Schritt verbundene Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien werde den internationalen Handel und Investitionen freisetzen, Syrien eine Chance zum Wiederaufbau geben und ein neues Kapitel für das syrische Volk aufschlagen. Rubio nannte die Initiative zudem einen "Meilenstein in der wiederbelebten bilateralen Beziehung".

Die Liste der Länder, denen die USA vorwerfen, den internationalen Terrorismus zu unterstützen, wird vom Außenministerium geführt. Eine Streichung gilt als Voraussetzung für größere Direktinvestitionen in den syrischen Markt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.