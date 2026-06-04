Trotz Waffenruhen wird im Libanon immer weitere gekämpft. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Houssam Shbaro)

Nach Gesprächen in Washington hieß es in einer Erklärung, vorgesehen sei die Einrichtung von Zonen, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausübten. Die terroristische Hisbollah-Bewegung wird demnach aufgefordert, sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses - also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel - zurückzuziehen. Zudem soll die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel komplett einstellen. Details der Umsetzung sind noch unklar.

Die libanesische Regierung selbst ist keine Kriegspartei. Sie hat nur begrenzt Einfluss auf die proiranischen Hisbollah-Milizionäre. Die bisher vereinbarten Waffenruhen wurden zumeist gebrochen. Die andauernden Kämpfe im Libanon belasteten zuletzt auch verstärkt die USA‑ Iran‑ Gespräche über ein Kriegsende.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.