Detail einer Statue zum Thema Erdöl in Caracas, Venezuela (picture alliance/dpa | Javier Campos)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, gilt das etwa für die Auflagen gegen den venezolanischen Energiesektor. Nach der Festnahme des venezolanischen ​Präsidenten ​Maduro Anfang des Monats ​hatte Washington bereits ein Öl-Lieferabkommen im Wert von zwei Milliarden Dollar ​sowie einen Wiederaufbauplan für die Ölindustrie des Landes angekündigt.

Wie die venezolanische Übergangspräsidentin Rodríguez mitteilte, haben die USA außerdem mit der Freigabe eingefrorener venezolanischer Vermögenswerte begonnen. Man werde das Geld in medizinische Ausrüstung investieren, sagte Rodríguez in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede. Eine genaue Summe nannte die Übergangspräsidentin nicht.

