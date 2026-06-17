Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Évian (imago / dts Nachrichtenagentur)

Ein hochrangiger US-Beamter bestätigte Medienberichte über den Wortlaut des sogenannten Memorandums. Demzufolge ist ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar als Wiederaufbauhilfe für den Iran vorgesehen. Zudem sind die schrittweise Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte angedacht. Im Gegenzug verzichtet der Iran auf Atomwaffen und gibt die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt frei. Den Angaben zufolge umfasst das Dokument auch eine Feuerpause für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Bisher hat Israel erklärt, die Armee nicht aus dem Südlibanon zurückzuziehen.

Laut US-Präsident Trump könnte die Absichtserklärung bereits morgen statt wie geplant am Freitag unterzeichnet werden. Er deutete an, nach dem G7-Gipfel in Évian in Europa zu bleiben. Das iranische Außenministerium erklärte, es werde erwogen, dass Präsident Peseschkian und Trump das Abkommen unterzeichnen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.