Krieg am Golf

Eine von iranischem Gebiet abgeschossene Rakete. (Archivbild zur Illustration des Themas) (picture-alliance / dpa / Iranian Defense Ministry / Vahid Reza Alaei)

Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Angriffe teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit, dass die Revolutionsgarden einen "Überraschungsangriff" auf im Nahen Osten stationierte amerikanische Einheiten mit ballistischen Raketen versucht hätten. Allerdings seien alle iranischen Geschosse erfolgreich abgefangen worden. Konkret erwähnt wurde ein Stützpunkt in Jordanien. Dieser war zwar auch schon in den vergangenen Wochen Ziel iranischer Attacken, allerdings waren diese stets als Reaktion auf vorherige Angriffswellen des US-Militärs erfolgt.

Sollte sich die Centcom-Darstellung bewahrheiten, hätte der Iran trotz einer tagelangen Pause zuerst mit Angriffen begonnen. Eine Stellungnahme aus Teheran lag zunächst nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.