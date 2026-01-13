UNO-Sicherheitsrat

Ein Foto des russischen Verteidigungsministeriums zeigt das Raketensystem Oreschnik während einer Übung in Belarus. (Archivfoto) (AP)

Die stellvertretende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Bruce, sagte in New York, dies sei eine weitere gefährliche und unerklärliche Eskalation, während die USA mit Kiew, anderen Partnern und Moskau zusammenarbeiteten, um den Krieg durch eine Verhandlungslösung zu beenden. Sie warnte davor, dass die anhaltenden und sich verstärkenden Angriffe Russlands auf Energieanlagen und weitere zivile Infrastruktur der Ukraine den Krieg auszuweiten und zu verschärfen drohten.

Der britische Botschafter bei der UNO, Kariuki, zeigte sich ebenfalls empört. Der Angriff nahe der polnischen Grenze sei "rücksichtslos" und gefährde die regionale und internationale Sicherheit. Russland hatte bei dem Großangriff auch eine neue Mittelstreckenrakete eingesetzt, die in der westukrainischen Stadt Lwiw unweit der Grenze zu Polen eingeschlagen war. Die Dringlichkeitssitzung war auf Bitten der Ukraine einberufen worden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.