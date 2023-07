Trotz Justizumbau

Auch mit amerikanischer Hilfe finanziert: Das israelische Flugabwehrsystem "Iron Dome" im Einsatz (hier gegen aus dem Gaza-Streifen abgefeuerte Raketen auf einem Archivbild) (AFP / MENAHEM KAHANA)

Außenamtssprecher Patel sagte in Washington, es werde keinen Stopp und auch keine Kürzung geben. Vielmehr bleibe es bei der "eisernen Verpflichtung" gegenüber Israel, dessen Sicherheit und der jahrzehntelangen Partnerschaft. Die Vereinigten Staaten unterstützen das Land jedes Jahr mit Milliarden-Beträgen. Davon fließt ein beachtlicher Teil in Militärtechnik wie etwa Raketenabwehrsysteme. In Israel waren die Proteste gegen den von der rechts-religiösen Regierung vorangetriebenen Umbau der Justiz auch gestern fortgesetzt worden.

Die Ärztekammer begann einen 24-stündigen Streik, der später jedoch von einem Arbeitsgericht für unzulässig erklärt wurde.

