Nach Militärmanöver

Patrouillierende chinesische Schiffe vor der Insel Pingtan, dem nächsten chinesischen Landstück zu Taiwan am 30. Dezember 2025 (Adek Berry / AFP)

China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen "konstruktiven Dialog" aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung. Die USA unterstützten den Frieden in der Region und lehnten einseitige Veränderungen des Status quo ab. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Gestern bekräftigte Staats- und Parteichef Xi den Anspruch auf eine Vereinigung in seiner Neujahrsansprache. Peking hatte den Druck auf Taiwan zuletzt mit groß angelegten Luft- und Seemanövern weiter erhöht.

Beobachter sehen darin auch eine Reaktion auf neue und besonders umfangreiche Rüstungslieferungen der USA an Taipeh.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.