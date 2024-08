Der Gefangenenaustausch fand auf einem Flughafen in der türkischen Hauptstadt Ankara statt. (AFP / CAGLAR OSKAY)

Der türkische Geheimdienst MIT gab an, den Ablauf koordiniert zu haben. Beispielsweise sei der in Belarus zuletzt zum Tode verurteilte und dann begnadigte deutsche Staatsbürger freigelassen worden. Den türkischen Angaben zufolge gehören auch bekannte in Russland inhaftierte Gefangene dazu, etwa der US-Reporter Evan Gershkovich, der ehemalige US-Soldat Paul Whelan sowie der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa. Im Gegenzug wurde unter anderem der wegen eines Auftragsmordes im Berliner Tiergarten in Deutschland inhaftierte Vadim Krasikow freigelassen, wie die Bundesregierung bestätigte.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, erklärte, es habe sich um den größten Gefangenenaustausch zwischen den beteiligten Ländern seit Ende des Kalten Krieges gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.