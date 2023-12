Kamala Harris auf der Weltklimakonferenz in Dubai. (AP / dpa / Rafiq Maqbool)

Das kündigte US-Vizepräsidentin Harris bei der UNO-Klimakonferenz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Es handelt sich um die erste Einzahlung der USA in den Fonds seit 2014. Dieser ist eines der wichtigsten Instrumente der internationalen Klimafinanzierung. Er soll den Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen in Entwicklungsländern unterstützen.

Am Donnerstag war auf der Konferenz ein neuer Klimakatastrophenfonds beschlossen worden, der gefährdeten Ländern bei der Bewältigung der Kosten klimabedingter Schäden wie etwa Dürren oder Überschwemmungen helfen soll. Deutschland wird sich mit umgerechnet 100 Millionen US-Dollar daran beteiligen.

