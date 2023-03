Der Sondergesandte des US-Präsidenten für Klimafragen, John Kerry, bei der Ozean-Konferenz in Panama. (dpa / AP / Arnulfo Franco)

Diese Summe sagte der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, Kerry, bei einer internationalen Meeresschutzkonferenz in Panama zu. Die Europäische Union will nach Angaben von Umwelt-Kommissar Sinkevičius knapp 817 Millionen Euro ausgeben, unter anderem für Forschungsprojekte zur maritimen Biodiversität.

Die Konferenz mit dem Titel "Our Ocean" geht heute zuende. Daran nahmen Vertreter von Regierungen und Organisationen aus 70 Ländern teil. Das Gastgeberland Panama kündigte an, die Größe seiner Meeresschutzgebiete in der Karibik fast zu verdoppeln.

