US-Präsident Biden (Susan Walsh/AP/dpa)

Das sicherte Präsident Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in einem Telefonat zu, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Die weiteren Hilfen umfassen unter anderem zusätzliche Luftabwehrkapazitäten, Luft-Boden-Raketen sowie gepanzerte Fahrzeuge und Munition.

Selenskyj hatte dem Parlament in Kiew heute seinen sogenannten Siegsplan zur Beendigung des Krieges mit Russland präsentiert. Zentral ist dabei eine schnelle Einladung zum Beitritt in die NATO. Zudem soll ein großes, nicht-nukleares Waffenarsenal in der Ukraine stationiert werden, um Moskau von weiteren Aggressionen abzuhalten. Selenskyj nimmt morgen am Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel teil, wie eine Sprecherin des Bündnisses mitteilte. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Lage in der Ukraine und weitere Unterstützungsmöglichkeiten gehen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.