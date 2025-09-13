In einem gemeinsam veröffentlichten Appell heißt es, damit wolle man humanitäre Hilfe für das Land ermöglichen. Anschließend sollten ein dauerhafter Waffenstillstand sowie ein Übergang zu einer zivilen Regierung folgen. Die vier Länder gelten als einflussreichste Akteure in dem Konflikt, in dem sich seit mehr als zwei Jahren die Armee und die paramilitärische RSF-Miliz gegenüberstehen.
Durch den Bürgerkrieg wurden zehntausende Menschen getötet. Sowohl der Armee als auch der RSF-Miliz werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Im ganzen Land sind Millionen Menschen auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten Flüchtlings- und Hungerkrise der Welt.
