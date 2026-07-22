Mittelamerika

Die USA schicken Hilfsmittel nach Kuba. (picture alliance / Sipa USA / TNS)

Insgesamt sollen Hilfslieferungen im Wert von 100 Millionen Dollar aus den USA nach Kuba gebracht werden. Den Beginn machte ein Frachtflug aus Miami mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln. Das berichtete die Zeitung "Miami Herald".

Dem US-Außenministerium zufolge wird die Hilfe nicht über staatliche Stellen, sondern private und Wohltätigkeitsorganisationen an die Bevölkerung gebracht. Dabei spielt die katholische Kirche eine große Rolle. Außenminister Rubio, selbst Sohn kubanischer Einwanderer, sagte, die USA wollten Hilfe leisten, die die kubanische Regierung eigentlich bereitstellen sollte.

Die USA hatten der Regierung in Havanna vorgeworfen, internationalen linksextremen Terrorismus zu fördern. Die USA machen auch mit Sanktionen Druck auf Kuba.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.