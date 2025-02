Flüchtlinge, die von den USA nach Panama abgeschoben wurden, warten auf ihren Weitertransport. (AFP / JAIME SALDARRIAGA)

Panamas Präsident Mulino sagte, 119 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten seien in dem Flugzeug der US-Streitkräfte gewesen. Panama sei somit eine Brücke bei der Abschiebung von Migranten aus den Vereinigten Staaten. Die Personen aus Ländern wie Afghanistan, China, Iran oder der Türkei würden in einer Herberge am Rande des abgelegenen Darién-Urwalds untergebracht, wo sie auf einen Rückflug in ihre Heimat warten müssten. Man erwarte in den nächsten Tagen noch zwei Abschiebeflüge.

Anfang Februar hatte US-Außenminister Rubio bei einem Besuch in der Region Maßnahmen gegen den Einfluss Chinas auf den Panama-Kanal und die hohe Zahl von Migranten verlangt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.