Die Chips von Nvidia könnten durch das bisherige Schlupfloch nach China gelangt sein. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Das Handelsministerium in Washington veröffentlichte dafür neue Richtlinien. Demnach gelten die Auflagen nicht nur für direkte Ausfuhren nach China, sondern auch für Firmen im Ausland, die ihr Hauptquartier oder ihre Muttergesellschaft in China haben, teilte die zuständige US-Behörde für Industriesicherheit mit.

Im Rennen um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sind die weltweit fortschrittlichstes Chips der US-Firma Nvidia extrem wichtig. US-Präsident Donald Trump belegte China deshalb mit Handelsbeschränkungen für Nvidias beste Produkte. Die neue Maßnahme deutet nun auf einen weiterhin harten Kurs gegenüber Peking hin, obwohl Trump sich zuletzt um ein harmonisches Verhältnis mit Chinas Staatschef Xi Jinping bemühte.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.