Iran-Krieg

Screenshot eines Videos - Rauch steigt über dem internationalen Flughafen von Dubai auf. (AFP / -)

Verteidigungsminister Hegseth sagte bei einer Pressekonferenz in Washington, der Umfang der iranischen Raketenangriffe sei im Verlauf des fast zweiwöchigen Krieges um 90 Prozent gesunken. Bei den Drohnen seien es sogar 95 Prozent weniger. Gleichzeitig seien mehr als 15.000 feindliche Ziele im Iran attackiert worden, erklärte Hegseth.

Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten unterdessen erneut Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen aus dem Iran. Die Luftabwehr sei wiederholt im Einsatz gewesen. Laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Dubai wurden seit Kriegsbeginn fast 300 Raketen und mehr als 1.500 Drohnen aus dem Iran auf die Emirate abgefeuert.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.