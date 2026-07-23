Das US-Militär beendet die nächste Angriffswelle gegen den Iran (Archivbild). (Kendall Torres Cortés / dpa / Kendall Torres Cortés)

US-Beamte bestätigten entsprechende Berichte des US-Nachrichtenportals "Axios". Die am Einsatz beteiligten B-1-Flugzeuge können eine große Zahl an Bomben transportieren und mit Überschallgeschwindigkeit in niedriger Höhe angreifen.

Die USA hatten in der vergangenen Nacht die Luftangriffe auf Ziele im Iran fortgesetzt. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, wurden bei der fünfstündigen Angriffswelle unter anderem Raketen- und Drohnenlager, Anlagen zur Küstenüberwachung sowie die Flugabwehr des Landes ins Visier genommen. Die Angriffe sollten künftige Attacken auf Handelsschiffe und zivile Seeleute verhindern, hieß es. Der Iran griff erneut Ziele in Kuwait und Bahrain an.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.