Iran-Krieg

Modschtaba Chamenei soll schwer verletzt sein (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Das US-Außenministerium erklärte, es würden zehn Millionen Dollar für Hinweise auf den Aufenthaltsort Chameneis und weiterer hochrangiger Vertreter des iranischen Machtapparats gezahlt. Gesucht werden unter anderem auch Sicherheitschef Laridschani, Innenminister Momeni sowie mehrere Befehlshaber der Revolutionsgarden.

Die US-Regierung geht nach Angaben von Verteidigungsminister Hegseth davon aus, dass Modschtaba Chamenei bei den Angriffen auf den Iran verletzt wurde. Er sei wahrscheinlich entstellt, sagte Hegseth, ohne dafür Belege zu nennen. Der iranische Botschafter in Tunesien dagegen hatte gestern erklärt, Chamenei sei nur leicht verletzt und erhole sich. Der israelische Geheimdienst geht davon aus, dass er bei dem selben Angriff verwundet wurde, bei dem sein Vater Ali Chamenei zu Beginn des Krieges starb.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.