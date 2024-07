Das US-Verteidigungsministerium hat eine geplante Militärübung mit Georgien ausgesetzt. (Symbolbild) (picture alliance / AP / Patrick Semansky)

Als Grund nannte das Verteidigungsministerium in Washington Aussagen der georgischen Regierung, die Vereinigten Staaten seien an zwei Putschversuchen gegen die Staatsführung beteiligt gewesen. Zugleich sei behauptet worden, die USA drängten Georgien in einen Krieg gegen Russland. Daher sei der Zeitpunkt für eine gemeinsame Militärübung unangemessen, hieß es.

Georgien ist EU-Beitrittskandidat. Die Beziehungen zwischen Washington und Tiflis sind angespannt. Seit Monaten wird der georgischen Regierung vorgeworfen, sich Russland anzunähern. Erst kürzlich hatten die USA eine umfassende Überprüfung der bilateralen Zusammenarbeit angekündigt. Vor knapp einem Monat hatte das Parlament ein umstrittenes Gesetz gegen ausländische Einflussnahme nach Vorbild Russlands verabschiedet.

