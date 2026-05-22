Milliarden-Auftrag

Chinesische Schiffe nahe Taiwan - die USA haben Waffenlieferung an den demokratisch regierten Inselstaat zunächst ausgesetzt. (Adek Berry / AFP)

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass eine geplante Rüstungslieferung im Umfang von 14 Milliarden US-Dollar zunächst nicht erfolgen werde. So solle sichergestellt werden, dass das eigene Militär genug Munition für den Krieg gegen den Iran habe. Die Waffenverkäufe würden fortgesetzt, sobald die Regierung es für notwendig halte, hieß es. Ein Gesetz in den USA verpflichtet Washington, Taiwan Waffen zur Verteidigung bereitzustellen.

US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche China besucht. Im Vorfeld gab es Spekulationen, ob die Unterstützung der USA für Taiwan nachlassen könnte. China betrachtet den demokratisch regierten Inselstaat Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und strebt eine Vereinigung mit dem Festland an – notfalls auch mit militärischen Mitteln. Trump bezeichnete Taiwan auf seine Rückreise wörtlich als "eine sehr gute Verhandlungsmasse".

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.