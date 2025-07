Welthandel

In den USA werden Zollausnahmen für kleine Pakete abgeschafft. (www.imago-images.de)

Das Weiße Haus kündigte eine entsprechende Verordnung von Präsident Trump an, die in einem Monat in Kraft treten soll. Für diese Pakete soll dann der gleiche Zollsatz fällig werden wie für andere Produkte aus dem jeweiligen Herkunftsland. Die Regierung wolle ein Schlupfloch schließen, das genutzt worden sei, um Zölle zu umgehen und synthetische Opioide sowie andere gefährliche Produkte zu versenden. Laut US-Zoll waren im vergangenen Jahr 98 Prozent der abgefangenen Drogen, viele gefälschten Waren und gesundheitsgefährdende Produkte in solchen Paketen verpackt.

