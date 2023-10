Angriff auf Israel

Ein israelischer Polizist vor einem brennenden Auto in Ashkelon nach einem Raketenangriff der Hamas. (imago-images / Xinhua / Ilan Assayag)

In einer Fernsehansprache sagte US-Präsident Biden, die Welt schaue sich die Angriffe auf Israel genau an. Die Warnung dürfte sich an den Iran und die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon richten. Sie hatten zuvor den Angriff der militanten Palästinser auf Israel begrüßt.

Ein hochrangiger Beamter im Weißen Haus gab bekannt, zwischen den USA und Israel gebe es eine "eingehende Diskussion" über den Bedarf an militärischer Hilfe. Er räumte aber eine komplizierte Situation ein, weil das Repräsentantenhaus nach der Entlassung ihres Sprechers zur Zeit "gelähmt" sei. Der Kongress müsste bei Waffenlieferungen involviert werden.

Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats

Wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten kommt heute der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Dies kündigte Brasilien an, das derzeit den Vorsitz in dem Gremium hat. Man verurteile die Serie von Angriffen, die vom Gazastreifen aus auf Israel verübt worden seien, erklärte das Außenministerium in Brasília. Es rief die Konfliktparteien zu Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation der Situation zu vermeiden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde beantragte eine Dringlichkeitssitzung der Außenminister der Arabischen Liga. Das meldet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Der Antrag sei angesichts der israelischen Aggression gegen das palästinensische Volk erfolgt, hieß es. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Gheit, reiste unterdessen zu Gesprächen über die Entwicklung nach Russland. In Moskau wolle er mit Außenminister Lawrow die Lage erörtern, teilte ein Sprecher der Arabischen Liga in Kairo mit. Russland hatte nach den Angriffen der Hamas auf Israel dem Westen vorgeworfen, die Verhandlungen für eine Friedenslösung im Rahmen des sogenannten Nahost-Quartetts zu blockieren. Zu der Gruppe gehören neben Russland die USA, die EU und die Vereinten Nationen.

Baerbock nennt Angriffe eine Zäsur

Auch die Bundesregierung verurteilte die Angriffe der Hamas auf Israel. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, dieser Tag sei eine Zäsur. Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen perfiden Terror zu verteidigen. Nun bestehe die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation.

Diskussion über Hilfsgelder für Palästinenser

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, forderte, die Hilfsgelder an Palästinenser zu überprüfen. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie, der Angriff der Hamas auf Zivilisten müsse zum Anlass genommen werden, alle für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgelder Deutschlands, der EU und der UNO auf ihre Verwendung zu analysieren. Der FDP-Vorsitzende Lindner betonte, er erhoffe sich eine Empfehlung von Außenministerin Baerbock von den Grünen, wie der deutsche Staat angesichts dieser Gewalt mit der finanziellen Unterstützung der Palästinenser weiter verfahren sollte.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter sagte der Deutschen Presse-Agentur, Deutschland habe Zusagen für Hilfsgelder in Höhe von über 340 Millionen Euro getätigt. Diese müssten nun sofort eingestellt werden. Es reiche nicht aus, nur politische Besorgnis auszudrücken, es müssten auch konkrete Handlungen folgen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.10.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.