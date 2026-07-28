Truppenpräsenz in Europa

Nach Ansicht der USA soll die NATO in Europa neu aufgestellt werden (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)

Das erklärte der zuständige amerikanische Staatssekretär Colby im Onlinedienst X. Die Untersuchung solle sicherstellen, dass die NATO schnell und unumkehrbar dazu übergehe, Europa die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung zu übertragen. Hegseth hatte seinen Bündnis-Kollegen die mehrmonatige Überprüfung bei einem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz im vergangenen Monat mitgeteilt. Die Vereinigten Staaten haben derzeit rund 80.000 Soldaten in Europa stationiert. Im Mai hatte das Pentagon bereits den Abzug von 5.000 Streitkräften aus Deutschland bekannt gegeben. Zudem stoppte Washington die geplante Stationierung von Langstrecken-Marschflugkörpern in der Bundesrepublik.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.