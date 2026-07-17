Iran-Krieg

Die Straße von Hormus ist einer der Kriegsschauplätze (Razieh Poudat/ISNA via AP/dpa)

Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der amerikanischen Streitkräfte am späten Abend mit. Das iranische Staatsfernsehen berichtete über drei Explosionen in der Stadt Sirik. Zugleich hieß es, die Revolutionsgarden hätten Ziele in Bahrain beschossen.

Seit Tagen greifen sich beide Seiten im Kampf um die Kontrolle über die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus an. Zuletzt hatten sowohl die Vereinigten Staaten als auch der Iran ihre Attacken verstärkt. Sie richten sich sowohl gegen die Infrastruktur als auch gegen militärische Ziele.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.