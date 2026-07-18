Die Straße von Hormus ist einer der Kriegsschauplätze (Razieh Poudat/ISNA via AP/dpa)

Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der amerikanischen Streitkräfte am späten Abend mit. Das iranische Staatsfernsehen berichtete unter anderem von Explosionen in der Stadt Sirik. Der Iran griff seinerseits erneut Ziele in Bahrain und Kuwait mit Raketen und Drohnen an.

Die Revolutionsgarden teilten zudem mit, zwei Tanker in der Straße von Hormus seien auf Minen aufgefahren. Auf beiden Schiffen seien Feuer ausgebrochen. Aus Washington gibt es bisher keine Bestätigung.

Die USA und der Iran greifen sich seit Tagen im Kampf um die Kontrolle über die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus gegenseitig an. Zuletzt hatten beide Seiten ihre Attacken verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.