Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

Wie das Pentagon in Washington mitteilte, soll ein Teil davon direkt aus Lagerbeständen der US-Armee abgegeben werden. Der weitaus größere Teil der Rüstungsgüter wird bei der US-Rüstungsindustrie bestellt. Die neue Tranche umfasst vor allem Munition für die Luftabwehr und Artilleriegeschosse.

Die ukrainische Armee steht durch russische Angriffe weiter unter Druck. In der östlichen Region Donezk musste sie sich nach Angaben eines Befehlshabers aus zwei Dörfern zurückziehen. Präsident Selenskyj besuchte nach eigenen Angaben die Truppen an der nördlichen Front in der Region Charkiw. Forderungen nach einem Waffenstillstand erteilte er erneut eine Absage. Solange Russland ukrainisches Territorium besetzt halte, sei dieser unmöglich, sagte Selenskyj dem japanischen Sender NHK.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.