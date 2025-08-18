Viele Kinder im Gazastreifen erleiden schwere Verletzungen. (AFP / EYAD BABA)

Das Verfahren werde einer gründlichen Prüfung unterzogen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Temporäre medizinisch-humanitäre Visa waren in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen aus dem Gazastreifen gewesen, darunter viele Kinder.

Hintergrund der Entscheidung sind nach Informationen der "New York Times" Äußerungen einer ultrarechten Influencerin und Aktivistin, die auf der Plattform X Stimmung gegen Einreisen aus dem Gazastreifen gemacht hatte. Sie sprach von einem nationalen Sicherheitsrisiko und erklärte, es gebe genug muslimische Länder, die sich eine Aufnahme der Behandlungsbedürftigen leisten könnten.

