USA stoppen nach Angriff auf Nationalgardisten Einwanderungsanträge. (picture alliance / Sipa USA | Aaron Schwartz)

Wie aus einer Regierungsmitteilung hervorgeht, sind unter anderem Menschen aus Afghanistan, Jemen, Venezuela, Sudan und Somalia betroffen. Zur Begründung wurde auf die nationale Sicherheit verwiesen. Hintergrund ist der Angriff auf zwei Mitglieder der Nationalgarde in Washington mit einem Toten. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen Afghanen. Nach dem Vorfall hatte die Regierung bereits sämtliche Asylverfahren gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.