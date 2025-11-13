US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, wird die Gruppe "Antifa-Ost" auf die Terrorliste gesetzt. Die Mitglieder sollen für einen Angriff auf einen Neonazi in Dresden und andere Taten unter anderem in Ungarn verantwortlich sein. Sechs mutmaßliche Mitglieder wurden in Deutschland im Juli angeklagt. Mit Maja T. befindet sich ein weiteres mögliches Mitglied in ungarischer Haft.

Neben "Antifa Ost" sollen auch eine Gruppierung aus Italien und zwei aus Griechenland als terroristisch eingestuft werden. Mitglieder dürfen nicht mehr in die USA einreisen; Geschäftsbeziehungen zu ihnen stehen unter Strafe.

Die US-Regierung hatte nach dem Attentat auf den extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk ein härteres Vorgehen gegen linksgerichtete Gruppierungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.