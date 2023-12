USA, Südkorea und Japan halten Manöver ab. (Yonhap/YNA/dpa)

Das Manöver sei eine gemeinsame Antwort auf die nuklearen Drohungen Nordkoreas, teilte der Generalstab in Seoul mit. Beteiligt waren demnach Langstreckenbomber aus den Vereinigten Staaten sowie südkoreanische und japanische Kampfjets.

Nordkorea hatte am Montag eine Interkontinentalrakete getestet, die ins Meer stürzte. Die Führung in Pjöngjang sprach von einem Warnsignal an Washington und an Seoul.

