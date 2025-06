Handelsstreit

Es soll weitere Gespräche zwischen den USA und China geben. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Die Führung in Peking bestätigte ein Treffen ranghoher Vertreter beider Staaten am kommenden Montag. Vize-Ministerpräsident He werde auf Einladung der britischen Regierung Großbritannien besuchen. Während dieses Aufenthalts werde er das erste Treffen im Rahmen des Wirtschafts- und Handelsmechanismus zwischen China und den USA abhalten, hieß es. Zuvor hatte auch US-Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social erklärt, dass ranghohe Vertreter sich in London zu Handelsgesprächen treffen würden. Trump hat zahlreiche Länder mit deutlichen Zoll-Erhöhungen überzogen. Beobachter hoffen, dass eine Annäherung zwischen Washington und Peking zu einer Entspannung der Lage führt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.