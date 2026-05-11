Vor Trump-Besuch in Peking

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Im Oktober 2025. (picture alliance / AP Photo / Mark Schiefelbein)

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums wird dafür Vize-Ministerpräsident He Lifeng morgen mit einer Delegation nach Seoul reisen. US-Finanzminister Bessent kündigte an, He übermorgen dort zu treffen. Beide hatten ihre Länder auch in den zurückliegenden Verhandlungsrunden vertreten.

Im Handelsstreit der weltgrößten Volkswirtschaften hatte Trump vergangenes Jahr die Import-Zölle für chinesische Waren auf bis zu 145 Prozent erhöht, worauf Peking mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent reagierte. China führte zudem Exportkontrollen auf wichtige Rohstoffe ein, was die Industrie in zahlreichen Ländern beeinträchtigte. Ein Treffen im Oktober zwischen Staatschef Xi Jinping und Trump leitete eine vorübergehende Pause im Zollstreit ein.

Ab Mittwoch wird der US-Präsident zu einem Besuch in China erwartet. Bei Gesprächen zwischen Trump und Xi soll es um eine Reihe von Streitthemen und um ein mögliches Handelsabkommen gehen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.