Rohstoff-Abhängigkeit

Unter anderem Lithium gilt als kritischer Rohstoff. Er ist insbesondere für den Bau von Batterien wichtig (Symbolbild). (Getty Images / BJP7images)

In Washington unterzeichneten US-Außenminister Rubio und der Handelskommissar der EU, Sefcovic, eine entsprechende Absichtserklärung. Geplant ist unter anderem eine Kooperation bei der Förderung, Verarbeitung und Wiederaufbereitung von sogenannten Technologiemetallen wie Lithium und Kobalt. China kontrolliert große Teile der Verarbeitung dieser Rohstoffe und spielt damit eine Schlüsselrolle etwa in der Elektronik- oder der Autoindustrie.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.