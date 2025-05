Kündigt ein Handelsabkommenn an: Donald Trump (picture alliance / AP / Alex Brandon)

Diese sei vollumfassend, teilte US-Präsident Trump in Washington mit. Der britische Premierminister Starmer sprach in London von einem historischen Tag. Das Abkommen sei eine Hommage an die gemeinsame Geschichte beider Länder. Details zur Vereinbarung nannten bislang weder Trump noch Starmer. Für die Vereinigten Staaten ist es das erste Abkommen nach Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen.

Trump hatte höhere Zölle gegen fast alle Handelspartner verhängt. Für eine Reihe von Ländern wurden die Gebühren für 90 Tage ausgesetzt, darunter die EU-Staaten.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.