Militärschlag gegen Huthi-Rebellen (Archivbild) (As1 Jake Green Raf / Royal Air For / As1 Jake Green Raf)

Ziel seien militärische Einrichtungen der Huthi-Miliz gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Vom US-Zentralkommando hieß es, die Luftangriffe seien notwendig gewesen, um eigene Soldaten und die freie Schifffahrt zu schützen.

Seit Anfang des Jahres greifen die USA und Großbritannien Stellungen der Huthis im Jemen an, um Attacken auf internationale Handels- und Militärschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden einzudämmen. Zuletzt war am Dienstag ein weiterer Raketenangriff auf einen Frachter in der Region bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.