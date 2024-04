Angriff auf Israel

Anti-israelische Plakate in Teheran. (picture alliance / AA / Fatemeh Bahrami)

Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, richten sich die Strafmaßen vor allem gegen das iranische Drohnen- und Raketenprogramm, das Verteidigungsministerium des Landes sowie die Revolutionsgarden. US-Präsident Biden erklärte, die USA seien entschlossen, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen.

Baerbock: "Teheran muss isoliert werden"

Zuvor hatte sich Bundesaußenministerin Baerbock für einen härteren internationalen Kurs gegen den Iran ausgesprochen. Sie sagte am Rande des G7-Treffens auf der italienischen Mittelmeerinsel Capri, Teheran müsse isoliert werden. Auch die G-7-Außenminister wollten sich bei dem Treffen über neue Sanktionen verständigen.

Die EU hat auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel bereits beschlossen, die Strafmaßnahmen auszuweiten. Ratspräsident Michel erklärte, man halte es für sehr wichtig, alles zu tun, um Teheran zu isolieren. Die Sanktionen richteten sich gegen Unternehmen, die an der Produktion von Drohnen und Raketen beteiligt seien. Die Europäische Union verurteile die Attacke des Iran, sagte Michel. Man halte es für sehr wichtig, alles zu tun, um den Iran zu isolieren. Der Iran hatte mehr als 300 Drohnen und Raketen in Richtung Israel geschickt - als Reaktion auf einen Angriff auf sein Botschaftsgelände in Damaskus.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.