Blinken zu Besuch in London

US-Außenminister Blinken trifft in Großbritannien ein. (Mark Schiefelbein / AP Pool / dpa-bildfunk )

Er landete am späten Abend in der Hauptstadt London. Nach Angaben des britischen Außenministeriums geht es vor allem um einen strategischen Dialog zur Vertiefung der Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen beider Verbündeten. Ressortchef Lammy erklärte, Großbritannien habe keinen größeren Freund als die Vereinigten Staaten. Für beide Seiten sei das enge Bündnis in einer volatiler und unsicherer gewordenen Welt heute noch wichtiger.

Weiter hieß es, in den außenpolitische Themen gehe es um die fortwährende Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression und eine langfristige Friedenslösung im Nahen Osten.

