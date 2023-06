Indopazifik

US-Verteidigungsminister Austin in Indien. (AP/dpa/Manish Swarup)

Austin und sein indischer Kolege Singh legten bei ihrem Treffen in Neu Delhi einen Fahrplan für die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren fest, teilte das indische Verteidigungsministerium mit. Unter anderem ging es um den Aufbau belastbarer Lieferketten sowie die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Technik.

Indischen Medienberichten zufolge stehen beide Länder bereits seit Mai in Gesprächen über den gemeinsamen Bau von Kampfflugzeugen, Infanteriefahrzeugen sowie Geschützen. Verteidigungsexperten erwarten den Abschluss von Rüstungsverträgen über bewaffnete Drohnen. In zweieinhalb Wochen wird Indiens Präsident Modi in Washington zu einem Staatsbesuch bei US-Präsident Biden erwartet.

